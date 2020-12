Policisti PP Krško so pred dnevi med kontrolo prometa v Drnovem ustavili audija, v katerem so bili poleg voznika še trije potniki. Med postopkom so eni izmed potnic zasegli 18 kosov novih oblačil, za katere ni znala pojasniti izvora, zato sumijo, da so ukradeni.



Vozniku in potnikom so izdali plačilni nalog zaradi kršitev zakona o nalezljivih boleznih, žensko pa bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi tatvine, so sporočili iz PU Novo mesto.