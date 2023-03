Ženska umrla na kraju nesreče, njena identiteta še ni znana

V četrtek nekaj pred 13. uro so bili policisti obveščeni, da je na območju Sevnice vlak trčil v osebo, ta pa je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče. Možje v modrem so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je ženska prečkala železniške tire v Sevnici v trenutku, ko je iz Brežic pripeljal vlak. Strojevodja jo je opazil in takoj začel zavirati, vendar trčenja ni mogel preprečiti.

Njeno identiteto policisti še ugotavljajo, prav tako preiskujejo vse okoliščine. Z ugotovitvami bodo po preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, še poroča novomeška policijska uprava.