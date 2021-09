Ženska kričala na Darsove nadzornike, posredovati je morala policija

Na Škofijah so imeli delavci Darsa v četrtek okoli 16. ure v postopku 55-letno državljanko Bolgarije, ki je vpila in se nedostojno vedla do cestninskih nadzornikov. Posredovali so koprski policisti in ji izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Ker globe ni plačala, ji je bila s sklepom o zavarovanju izvršitve odvzeta osebna izkaznica Bolgarije.

