Ženska na invalidskem vozičku padla v potok

Okoli 15. ure je v Grajski vasi v občini Braslovče občanka na invalidskem vozičku padla v potok, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Grajska vas so poškodovano občanko na nosilih prenesli na suho, kjer so jo prevzeli reševalci in prepeljali v SB Celje.

Poškodovanega gozdarja odpeljal helikopter

Ob 17. uri pa se je pri delu v gozdu nad vasjo Lajše v občini Železniki poškodoval gozdar. Gorski reševalci GRS Škofja Loka so poškodovanega delavca oskrbeli in pripravili za transport. Posadka s helikopterjem LPE ga je v spremstvu dežurne ekipe GRS na Brniku prepeljala v bolnišnico.