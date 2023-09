Ženska in moški razgrajala v kampu

Policisti so imeli na Obali precej dela zaradi vroče krvi. V soboto ob 22.15 sta se v Kopru sprla in stepla 41-letni moški iz Ljubljane in 43-letni moški iz okolice Vranskega, oba sta bila pod vplivom alkohola. Ker se 41-letnik ni hotel umiriti in je tudi po postopku k pretepu pozival drugega 41-letnega moškega iz Kopra, ki je bil tam prisoten, so ga pridržali. Obema so izdali plačilni nalog.

Le malo kasneje, ob 22.34, je 43-letna voznica avta iz Ljubljane pripeljala do vhoda v kamp v Luciji. Ko jo je varnostnik seznanil s podatkom, da po 22. uri vstop z vozili v kamp ni dovoljen, ga je začela žaliti. Iz avta je izstopil še 47-letnik in ga prav tako žalil, zatem pa s telesom ukrivil zapornico na vhodu, da sta se zapeljala do parcele. Ko so prišli policisti, sta se nedostojno vedla tudi do njih. Razgrajanje bo oba udarilo po žepu, moškega so ovadili tudi zaradi poškodovanja tuje stvari.

V isti noči, bilo je ob 1.40, je 23-letnik v portoroškem lokalu 26-letnika vrgel na tla, ta pa se je pri tem porezal na steklovini. Sledi ovadba za povzročitev lahke telesne poškodbe.