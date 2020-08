Ženo polil z bencinom in zažgal (FOTO)

Približno na pol poti med Grosupljim in Vidmom leži ob cesti vasica Mala Račna; mimo nje vozeči kolesarji so se včeraj samo čudili brnenju elise policijskega helikopterja, ki je počasi delal kroge nad vasjo in bližnjimi gozdovi. Območje so preletavali tudi s policijskim dronom. Od grosupeljskega izvoza z avtoceste so po teh krajih švigale številne policijske patrulje, ki so – tako kot helikopter – iskale pobeglega 47-letnega Martina Zavirška, ki je v sredinem večeru izginil neznano kam, potem ko se je na družinskem dvorišču domačije, pred katero stoji tabla z napisom Kodrovo – kot domačini rečejo kmetiji – zgodil ...