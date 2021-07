Ženo polil z bencinom in jo zažgal

»Ko sem dvignil kanto nad glavo, da bi pošprical avto, je Nataša skočila zraven in me začela odrivati, da bi vzela kanto. Bencin se je polil po avtu in njej. Bila sva čisto živčna, tresla sva se, ker se še nikoli nisva tako prepirala. Ne vem, kaj mi je bilo, da sem prižgal cigareto, da bi se pomiril. Takrat je bilo vse v ognju. Gledal sem samo ogenj in grozo.« Po tem scenariju, kot ga je v svojem zagovoru na sodišču predstavil 47-letni Martin Zaviršek iz Male Račne pri Grosupljem, naj bi v garaži pred njegovo domačo hišo 12. avgusta lani, okoli 20.50, ogenj zajel njegovo ženo Nataš...