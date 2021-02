Ženo pokončal v navalu ljubosumja

Državljana Bosne in Hercegovine Gorana Ilikića so policisti včeraj skoraj natanko 48 ur po zločinu privedli na ljubljansko okrožno sodnijo. Na policijskem zaslišanju naj bi bil precej redkobeseden, le površno naj bi namreč opisal, kaj se je med njim in njegovo nekdanjo partnerico dogajalo v enem od stanovanj v kamniški Steletovi ulici, pred preiskovalno sodnico pa se po naših informacijah sploh ni zagovarjal. Osumljenca za prvi letošnji umor v Sloveniji so po sklepu sodnice odpeljali v pripor. Žrtev je bila njegova žena in mati dveh njunih otrok, Marina Mamić. Tragedija se je zgodila v nedelj...