Zgodila se je nesreča, ne pa umor. Tako bi lahko na kratko strnili obrambne besede 49-letnega Martina Zavirška, ki si na ljubljanskem višjem sodišču prizadeva za razveljavitev 23 let dolge zaporne kazni in vnovično sojenje pred drugim senatom. Senat ljubljanskega okrožnega sodišča, ki mu je predsedoval sodnik David Špernjak, novembra lani niti podvomil ni o tem, da 44-letne Nataše Jerič Zaviršek 12. avgusta 2020 ni zažgal njen mož Martin. Oziroma da je tistega usodnega dne storil najhujše kaznivo dejanje, in sicer umor na grozovit način. Ni pa se strinjal z oceno tožilke Špele Brezigar, da jo ...