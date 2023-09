Sedeminpetdesetletni Janez Zalar iz okolice Ljubljane je bil do svoje 34 let starejše žene, zdaj že pokojne Vide Mršnik iz Lucije, popolnoma nečloveški. V njeno hišo se je preselil marca 2006 in jo očitno do smrti, 1. decembra lani, ko ni zdržala več in je za vedno zaspala, strahovito zanemarjal. Če ne bi bil tako krut, bi morda še živela. Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru je uspelo zbrati dovolj dokazov, da so pripravili obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja hudega zanemarjanja družinske obveznosti: ženo, po poklicu medicinsko sestro, ki ni mogla skrbeti zase, je pustil v težkem polož...