Na dan žena je na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča sedel 30-letni pravnik Luka Vlaović iz Šentjurja pri Celju. Oktobra lani se je s pomirjevali, ki jih je namešal v krofe, želel znebiti svoje nekdanje partnerice Nine in njunega štiriletnega otroka. Krofe je napolnil s pomirjevali. Foto: Igor Mali »Glede na okoliščine, da je obdolženi klorazepam podtaknil oškodovankama v krofa, ki sta ju, ne vedoč, kaj je v njiju, zaužili, je vsekakor na mestu zaključek, da je obdolženi obravnavani kaznivi dejanji storil na zahrbten način, zavestno in hote, ker pa se prometna nesreča ni zgodila, j...