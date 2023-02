Ženica (76) po avtocesti v napačno smer, tako se je končalo zanjo

V soboto ob 8.05 so policisti na OKC PU Koper prejeli tri zaporedne klice očividcev, ki so povedali, da na avtocesti osebni avtomobil vozi v napačno smer (proti Italiji).

Policisti so izsledili in ustavili 76-letno voznico, ki je peljala od Kopra proti Kozini po regionalni cesti. Kot pišejo v poročilu PU Koper, je na Bivju zgrešila smer in zapeljala na avtocesto proti Italiji.

Vozniško dovoljenje so ji odzveli, izdali pa še plačilni nalog.