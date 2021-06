Ženi je vzel življenje s kislino

Našel jo je v hladilniku

Tragedija se je zgodila v Centru starejših Notranje Gorice. FOTO: Leon Vidic

Z izrekom pogojne zaporne kazni se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo sojenje 84-letnemuiz Ljubljane, ki je 22. oktobra 2019 v DEOS Centru starejših Notranje Gorice storil nepopravljivo in usodno napako. Zaradi nje je umrla njegova žena, s katero sta bila poročena kar 60 let.Kot smo že poročali pred 14 dnevi, ko se je L. S. prvič pojavil na sodišču, se je zgodilo v popoldanskih urah, ko se je odpravil na obisk k ženi v center starejših. Najprej sta šla malo iz doma, po vrnitvi pa ga je žena nekaj pred 16. uro prosila, naj ji da nekaj za piti. L. S. je, kot nam je takrat sam povedal po obravnavi, iz ene od omar vzel steklenico s tekočino, za katero je pomotoma mislil, da je sok, in jo ponudil ženi. A je bila koncentrirana žveplova (VI) kislina. Šlo je za nesrečo, pravi, saj ženi, s katero sta bila poročena 60 let, res ni želel nič žalega. Tudi sam je hudo bolan.Tožilstvo mu je očitalo, da je s tem storil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, ker da se ni prepričal, kaj je ponudil ženi. Ko je nesrečnica spila tekočino, je utrpela hujše poškodbe – kemično opeklino zgornjih dihal. Takoj so jo odpeljali v bolnišnico, a ji niso mogli pomagati. Umrla je nekaj dni pozneje, 26. oktobra.L. S. je dejanje priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. V njem je določena polletna zaporna kazen s preizkusno dobo 2 let. Ljubljanski okrožni sodnikje sporazum sprejel, pred končno odločitvijo pa je včeraj povprašal njegovi hčerki, ki sta v tem primeru tudi oškodovanki, ali priglašata premoženjskopravni zahtevek. Ker sta se mu odrekli, so stekle zaključne besede. Tožilkaje vztrajala pri predlagani in dogovorjeni kazenski sankciji, in sicer pogojnega pol leta zapora s preizkusno dobo 2 let ter da je obtoženi dolžan plačati stroške kazenskega postopka. »Kazenska sankcija je bila dogovorjena in je predlagana glede na obdolženčevo nekaznovanost ter sklenjen sporazum in ocenjujem, da je primerna teži kaznivega dejanja,« je sklenila.S tem se je strinjala tudi zagovornica obtoženega odvetnica, ki je ob strinjanju s predlagano in dogovorjeno kaznijo še dodala, da mora sodišče upoštevati tudi, da so obtoženega posledice, torej nesrečna smrt njegove žene, močno prizadele. Ne sme pa spregledati okoliščin kaznivega dejanja, »ko je bila embalaža s tekočino, ki jo je popila oškodovanka, v njeni sobi v hladilniku v DSO«. Sodnik, ki je obtoženemu prisodil predlagano kazen, je v obrazložitvi sodbe pojasnil, da je ta v skladu z zakonom, ki v primeru povzročitve smrti iz malomarnosti predvideva zaporno kazen v višini med 6 meseci in 5 leti. Izrečena kazenska sankcija pa da je tudi primerna, saj je obtoženi že pošteno v letih, poleg tega je krivdo priznal in da je že smrt njegove žene sama po sebi »povečala prizadetost« pri obtožencu. Ker se na sodbo nihče ni pritožil, je postala takoj pravnomočna.