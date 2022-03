Goran ženi Marini prerezal vrat

Organi pregona Goranu Ilikiću očitajo, da je ženo Marino, s katero sta bila v ločitvenem postopku, brutalno umoril 31. januarja lani v bloku v Steletovi ulici v Kamniku, kjer je živela s hčerama, ki pa ju v času zločina k sreči ni bilo doma. Krivde ni priznal, proces pa se na ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljuje z zaslišanjem prič.

Preti mu do 30 let zapora. FOTO: Marko Feist

Obtožba ga bremeni, da je pred vrati stanovanja vpil na Marino, naj mu odpre, ker se morata pogovoriti. Vrata je odprla previdno, tako da so bila z notranje strani še vedno zaklenjena z varnostno verigo. Ni ga hotela spustiti naprej. Ko ga je soočila z dejstvom, da ni sama, se je obtoženi tako dolgo zaganjal v vrata, da je veriga popustila, vrata pa so se snela s tečajev. V stanovanju jo je večkrat zabodel z nožem, njen novi partner pa je zbežal.

Grozil naj bi ji, da bo od njega odšla samo v mrtvaški vrečki.

»Zaklal sem ti kumo, našel sem ljubimca pri njej, grem se prijavit na policijo, to mi je Goran povedal v najinem zadnjem telefonskem pogovoru na dan dogodka. Z mojo ženo in z njim in Marino smo se družili kakšnih šest let, nikoli prej nisem videl, da se ne bi razumela, z izjemo enega dogodka, o katerem mi je povedala Marina. Goran ni imel težav z alkoholom in nikoli ni bil nasilen, ko je užival alkohol. Marina in Goran sta bila tudi kuma mojemu sinu. Da je Marini vzel življenje, me je zelo presenetilo, tega ne bi nikoli pričakoval od njega,« je o smrti sinove botre povedal priča Adnan Hodžić.

Njegova žena Agnes pravi, da sta bila z možem nekaj let zelo dobra prijatelja zakoncev Ilikić. »Goran je bil zelo dober oče, hčerki je vozil v vrtec in šolo in hodil po njiju. Bil je tudi krasen mož, Marini je pomagal v kuhinji in pri drugih gospodinjskih opravilih. Ko smo se družili, smo kdaj spili kakšen kozarček vina, a nismo nikoli pretiravali. Gorana nikoli nisem videla pijanega, nasilnega. Vedno je bil prijazen, nasmejan, miren, Marina pa se je čez čas zelo spremenila. Ko je zamenjala službo, se je tam spoprijateljila s sodelavko Špelo, ki jo je čisto zmešala. Marina se je začela tetovirati, nositi uhane na različnih delih telesa, obnašala se je, kot da ima dvajset let. Z nama z možem se ni več želela družiti, češ da ima dovolj stare družbe, da hoče novo.«

Povsem drugače pa je denimo povedala ravno Špela Turkovič: »Z Marino sva bili sodelavki od decembra 2019, ko mi je tudi povedala, da je bil Goran večkrat psihično nasilen do nje in da ji omejuje svobodo. Konec februarja 2020 pa mi je povedala, da jo je fizično napadel in da ga bo šla prijavit na policijo. Slišala sem tudi njun telefonski pogovor, ko jo je klical na službeni telefon, ki ga je dala na zvočnik, jaz pa sem s svojim telefonom posnela pogovor. Grozil ji je, da bo od njega odšla samo v mrtvaški vrečki, da ji bo odsekal glavo. Tedaj sem na njenih rokah opazila modrice, Marina pa je po tem pogovoru šla Gorana prijavit na policijo. Dobil je prepoved približevanja, sodišče mu je ukrep podaljšalo do konca leta. Medtem je nehal piti in so se njuni odnosi, ko sta komunicirala prek telefona glede otrok, nekoliko izboljšali. Januarja 2021 pa ji je spet začel pošiljati grozilna sporočila, da jo bo napadel in podobno.«