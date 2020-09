Ženi grozil z orožjem

Pisalo je predelano v orožje. FOTO: PP Ptuj

Petinpetdesetletni moški je izvajal fizično in psihično nasilje nad 60-letnico.

Tukajšnji policisti so prijeli moškega, ki je bil že dolgo nasilen do partnerice. Pred dnevi so tako obravnavali kaznivo dejanje nasilja v družini. Petinpetdesetletnik je izvajal fizično in psihično nasilje nad 60-letno partnerico, in sicer tako, »da ji je z orožjem grozil po življenju in jo spravljal v podrejen položaj«.Policisti so mu odvzeli prostost in ga pridržali. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča na Ptuju so pri njem opravili hišno preiskavo in mu zasegli puško ter kovinsko napravo v obliki pisala. To je osumljenec namreč priredil kot strelno orožje. Za nič od omenjenega ni posedoval ustreznih listin in dovoljenj.»Po kriminalistični preiskavi so policisti zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo na Ptuju zaradi storitve kaznivega dejanja nasilja v družini,« je povedal, tiskovni predstavnik PU Maribor.Pridržali so gaNasilja v družini je na žalost preveč, včeraj so o enem primeru poročali tudi koprski policisti, zgodil se je v noči na četrtek. »Nasilnež, ki je partnerico tudi fizično napadel, se kljub ukazom ni umiril. Odrejeno mu je bilo pridržanje in izrečena prepoved približevanja ter izdan plačilni nalog,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper. Sledi pa še kazenska ovadba.