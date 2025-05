Zemljiški spor med sorodniki pri Kopru eskaliral: eden v bolnišnico, drugi ovaden

Petkov popoldan se je v eni izmed vasi v okolici Kopra spremenil v prizorišče družinskega nasilja, potem ko je spor glede zemljišča med sorodniki prerasel v fizično obračunavanje. Posredovati so morali policisti, eden izmed udeležencev je končal v bolnišnici, zoper drugega pa je bila vložena kazenska ovadba.

Padec na beton in poškodbe

Koprski policisti so bili v petek, 2. maja, ob 14.08 obveščeni o incidentu, ki se je zgodil v eni izmed okoliških vasi. Po njihovih informacijah je prišlo do prepira med družinskimi člani zaradi zemljiškega vprašanja, ki se je končal z nasiljem.

Eden izmed moških udeležencev naj bi med besednim obračunom porinil drugega, ki je zaradi tega padel na tla. Pri tem je z glavo udaril ob betonsko površino in utrpel poškodbe, zaradi katerih je bil kasneje odpeljan na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.

Tudi ženski udeleženki v fizičnem sporu

V incidentu sta bili udeleženi tudi dve ženski, med katerima je prav tako prišlo do napetosti. Ena naj bi drugo med prepirom fizično odrinila, kar je pri napadeni povzročilo občutek prestrašenosti in ogroženosti. Policisti so zoper njo uvedli hitri postopek.

Po zaključeni intervenciji so koprski policisti zoper moškega, ki je povzročil telesne poškodbe s padcem na beton, podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po 122. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Koprska policijska uprava je dogodek potrdila in napovedala nadaljnje postopke v skladu z zakonodajo. Preiskava primera še poteka.