Zemir terja odškodnino: namesto milijonov le drobiž

Več kot četrt stoletja je minilo, odkar je Zemir Begić zaoral ledino s proizvodnjo konopljinega piva Mery Jane, nato pa so njegove načrte prekrižali in zatrli postopki državnih organov. Ves ta čas Semičan poskuša od države izterjati odškodnino za škodo, nastalo zaradi ravnanja njenih organov, a njegov sodni boj je z vsako sodbo – doslej so jih sodišča spisala že 14 – bolj in bolj podoben boju z mlini na veter. Potem ko je novomeško okrožno sodišče pred dobrim letom v celoti zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, je ljubljansko višje sodišče delno ugodilo njegovi pritožbi in mu prisodilo delno popl...