Zelo pijan 69-letnik v Škofji Loki trčil v parkiran avtomobil, dan preživel pri policistih

Jeseniški policisti so v petek nekaj čez 22. uro obravnavali 39-letnega voznika mopeda, ki je zaradi neprilagojene hitrosti pri zavijanju padel po tleh in se lahko telesno poškodoval. Mopedist je vozil pod vplivom alkohola (1,16 mg/l, kar je skoraj 2,5 promila). Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Policija opozarja Vozite odgovorno, zagotavljajte primerno varnostno razdaljo in prilagodite hitrost stanju ceste, prometa in vremenskim razmeram. Le tako boste pripomogli k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so lahko zelo hude. Alkohol in prepovedana droga ne sodita za volan in krmilo. V primeru uživanja alkohola si priskrbite javni potniški prevoz, taxi, pomoč prijatelja itd... in s tem boste pripomogli, da bo vsak prišel varno na svoj cilj. Med vožnjo se osredotočite le eni, v tistem trenutku najpomembnejši stvari - vožnji.

Škofjeloški policisti so v soboto nekaj pred 15. uro obravnavali 69-letnega voznika, ki je na parkirišču z avtomobilom trčil v parkiran avtomobil. Vozil je pod vplivom alkohola (1.48 mg/l, kar je več kot 3 promile). Odredili so mu pridržanje do 12 ur. Za povzročitev prometne nesreče bodo policisti zanj vodili prekrškovni postopek, za vožnjo pod vplivom alkohola pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.

Radovljiški policisti pa so v petek okoli 19. ure na območju Radovljice ustavili 29-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli. Gorenjski prometniki pa so istega dne nekaj čez 19. uro, prav tako zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zasegli neregistriran moped 40-letnemu voznik. Za neregistriran moped so mu izdali plačilni nalog, oba kršitelja pa bodo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom predlagali pristojnemu okrajnemu sodišču.