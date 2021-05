Zelo nevaren beg in lov 22-letnika, ogroženi so bili mnogi

Vozilo vrglo v zrak

V petek, 14. maja, ob 17.30 so policisti na izvozu Unec ustavili osebni avto renault clio. Pod sopotnikovim sedežem je policist opazil prozorno PVC-vrečko, v kateri so bili zeleni rastlinski delci – vršički, za katere je obstajal sum, da so prepovedana droga konoplja. Policista sta mu vrečko zasegla.V tistem trenutku je 22-letni voznik iz Kopra nenadoma sedel v svoje vozilo in naglo odpeljal, pri tem pa imel odprta sopotnikova vrata in vrata prtljažnika, na izvoz z avtoceste Unec, in sicer v nasprotno smer vožnje. Zatem je pospešeno vožnjo v nasprotni smeri nadaljeval po izvozu z avtoceste in po avtocesti. Po približno 50 metrih vožnje v napačno smer je polkrožno obrnil, pri čemer je zapeljal čez vozni in prehitevalni pas avtoceste, nato pa nadaljeval proti Kopru. Policisti so ga sledili in ustavljali vse do Kopra. Na poti so bili izpolnjeni pogoji za ustavitev s stingerjem, vendar je vozil z veliko hitrostjo, zavijal levo in desno ter prehiteval vozila pred seboj, zato ga ni bilo mogoče varno prehiteti in ustaviti.Na bencinskem servisu v Kopru je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal proti makadamskemu parkirišču, kjer je vozilo pri vožnji prek robnika zaradi velike hitrosti vrglo v zrak. Vožnjo je nadaljeval prek nadvoza pešpoti in kolesarske steze čez reko Badaševico proti Tomšičevi ulici. Med vožnjo čez nadvoz je ogrožal pešce in policiste, ki so se mu umikali na rob nadvoza. Na koncu nadvoza se je z bežečim vozilom zaletel v kovinski stebriček. Po trku je izstopil iz vozila in začel bežati peš proti Veluščkovi ulici in za blok do garaž, kjer sta ga dohitela policista, ga obvladala in vklenila, poroča PU Koper.Ker je voznik z nevarno vožnjo ogrožal tako voznike kot tudi pešce in kolesarje, policija prosi, da vsi, ki ste bili ogroženi, pokličete 113 ali 05 611 67 00 (PP Koper).