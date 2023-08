Železniški prehod ni bil zavarovan, prišlo je do nesreče

Kot poroča uprava RS za zaščito in reševanje je včeraj ob 19.04 je v Polzeli na nezavarovanem železniškem prehodu prišlo do trčenja potniškega vlaka z osebnim vozilom.

Gasilci PGD Andraž na Polzelo, Ločica ob Savinji, Polzela in PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP in Policiji z osvetljevanjem kraja dogodka. Ena oseba je bila s strani reševalcev NMP pregledana na mestu samem.

Poškodovanih ni bilo.