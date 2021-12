Opoldne je na Češnjici v občini Železniki v poslovnem obratu nenadoma obolel delavec. Na kraju so mu prvo pomoč nudili sodelavci in gasilci PGD Železniki do prihoda reševalcev NMP Škofja Loka, ki so nadaljevali z oživljanjem.

Oživljanje ni bilo uspešno.

Več informacij sledi.