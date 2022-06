Že tako visoke cene moke, zdaj pa še tole: vse se je razsulo (FOTO)

Ne zgodi se pogosto, da poročamo o razsutem tovoru, tokrat pa sta se v enem dnevu zgodili kar dve takšni nesreči - prva z razsuto moko, ki je bila namenjena v silos, druga z razsutim žitom po avtocesti.

Ob 4 uri zjutraj se je pri pretovarjanju iz cisterne v silos na Dolenjski cesti v Škofljici razsula večja količina moke po zunanji površini obrtnega podjetja in delu regionalne ceste. Gasilci PGD Škofljica in delavci cestnega podjetja so z vozišča odstranili razsuto moko in z vodo sprali onesnaženo površino.

Okoli poldneva pa se je zgodba ponovila. Tokrat so poročali o raztresenem žitu na primorski avtocesti med Koprom in Divačo. Nastal je krajši zastoj.