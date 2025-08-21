Že pred 8. uro pijan kot čep: 77-letni kolesar v Kranju trčil v avtomobil

Kranjski policisti so bili v sredo okoli 8. ure obveščeni o prometni nesreči med kolesarjem in voznico avtomobila na območju Kranja.

Gorenjski prometniki so v sredo imeli nekaj pred 12. uro na gorenjski avtocesti, na območju Torovega, v postopku 37-letnega voznika, ki je vozil tovorno vozilo s priklopnikom brez veljavnega vozniškega dovoljenja C kategorije, saj za podaljšanje le tega pri upravnem organu ni predložia veljavnega zdravniškega spričevala. Tovorno vozilo so mu zasegli. Voznik bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču.



77-letni kolesar je med vožnjo trčil v avtomobil voznice, ki se je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri, ter se lahko telesno poškodoval. Kolesaril je pod vplivom alkohola (0,48 mg/l).

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.