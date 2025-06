Že ob 12. uri pijan razgrajal v lokalu v Termah Čatež

Policiste PP Brežice so v četrtek okoli 12. ure poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v kompleksu Term Čatež, kjer naj bi pijan kršitelj razgrajal in motil javni red in mir.

Zoper kršitelja policisti uporabili prisilna sredstva

36-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.