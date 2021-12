Že drugič v tem tednu zasegli skoraj 1000 petard

Iz PU Celje so sporočili, da so včeraj na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri dveh Celjanih, ki sta v sorodstvenem razmerju. Eden od njiju je mladoleten. Zasegli so jima petarde 900 piratk, 90 kober in eno superkobro. Uporaba teh je zakonsko prepovedana.

»Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, bomo oba kazensko ovadili. Zoper polnoletnega Celjana smo izdali še odločbo v hitrem postopku zaradi kršitve Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, saj je tako posest, kot uporaba pirotehničnih izdelkov, katere glavni efekt je pok, pri nas prepovedana,« so zapisali (nelektorirano).

Hude poškodbe

»Žal opažamo, da so ravno petarde vseh oblik in moči tiste, ki jih predvsem mladoletniki nabavljajo na črnem trgu, bodisi pri preprodajalcih ali preko spleta in jih neprimerno uporabljajo, pri čemer prihaja do poškodb. Nemalokrat zelo hudih. Močno pokanje pa nenazadnje pogosto vznemirja občane in pri njih povzroča občutke nelagodja in strahu. Zaradi naštetega bomo policisti v decembrskih dneh še posebej pozorni na uporabo prepovedanih pirotehničnih izdelkov.«

Zaradi nedovoljenega posedovanja in uporabe priotehničnih sredstev se kazni gibljejo od 400 do 1200 evrov, zasežejo pa tudi pirotehnične izdelke, četudi niso v storilčevi lasti. »Sama globa ne bi smela biti ključen razlog, da posamezniki ne bi uporabljali nedovoljene pirotehnike. Vsak posameznik mora pri sebi razmisliti in prevzeti odgovornost za ravnanja, s katerimi lahko tako sebi kot okolici povzroči nepopravljivo škodo.«