DEPONIJA V DRAGONJI

Že drugi požar deponije to poletje, 55 gasilcev se je borilo z ognjem

55 gasilcev se je borilo z ognjem na deponiji mešanih odpadkov v Dragonji.
Fotografija: Gasilci so požar na isti deponiji v Dragonji gasili že prejšnji mesec. FOTOGRAFIJI: PGD Nova vas nad Dragonjo
Odpri galerijo
Gasilci so požar na isti deponiji v Dragonji gasili že prejšnji mesec. FOTOGRAFIJI: PGD Nova vas nad Dragonjo

Moni Černe
16.08.2025 ob 08:40
Moni Černe
16.08.2025 ob 08:40

Poslušajte

Čas branja: 0:15 min.

Potem ko so koprski poklicni gasilci ter gasilci PGD Sečovlje in PGD Piran že julija posredovali zaradi požara mešanih odpadkov na deponiji v Dragonji, je tam v četrtek zvečer znova izbruhnil ogenj. Ob 19.30 je protipožarni sistem sprožil alarm v zbirnem centru, ki je v upravljanju občinskega javnega komunalnega podjetja Okolje Piran.

Slednji so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil na ploščadi za zbiranje odpadne embalaže, kjer naj bi zagoreli karton, plastika in druga pretežno odpadna embalaža.

Zaradi možnosti samovžiga bodo stanje na terenu nekaj časa še spremljali.
Zaradi možnosti samovžiga bodo stanje na terenu nekaj časa še spremljali.

O morebitnih spremembah bodo prebivalce sproti obveščali.

Straža ostaja

Po besedah vodje intervencije JZ Gasilske brigade Koper Luke France požar sicer ni zajel velikega območja, a je šlo za precejšnjo količino odpadkov, ki so se vneli zaradi samovžiga. Posredovalo je 55 gasilcev iz Gasilske brigade Koper ter gasilskih zvez Piran, Izola in Obalne gasilske zveze Koper, ki so zublje do 21. ure že omejili, vendar je intervencija trajala vso noč.

Na kraju dogodka so bili prisotni tudi predstavniki pooblaščenega mobilnega laboratorija za spremljanje onesnaženosti zraka, Okolja Piran, policije, občinskega redarstva in civilne zaščite. Interventna skupina je poudarila, da bo v naslednjih dveh dneh treba požarišče neprekinjeno nadzorovati, kupe plastike prekopavati in jih sproti zalivati, da bi preprečili ponovni vžig.

Zaprta okna

Vodja intervencije je prebivalce Svetega Petra in Dragonje pozval, naj se zaradi požara na deponiji in močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš. Opozorilom so se pridružili tudi z Občine Piran in Okolja Piran.

»V interesu zaščite zdravja do nadaljnjega prosimo prebivalce širšega območja, zlasti vzdolž doline Dragonje in bližnjih naselij, da zaprejo okna in vrata ter po možnosti ugasnejo mehansko prezračevanje, vključno s klimatskimi napravami v načinu dovoda svežega zraka. Prav tako ne izvajajte dejavnosti na prostem, zlasti intenzivne telesne aktivnosti, in se ne približujte območju deponije ter ne ovirajte intervencijskih poti.« Dodali so, da bodo o morebitnih spremembah prebivalce sproti obveščali. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

deponija požar Dragonja Koper PU Koper odpadki Piran ogenj

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Ponarejeno zlato 400-krat preplačal: »Dajmo, prosim, preveriti, drugače me bo kap«
Pavel Rupar razkril podrobnosti o drami soproge Marije: »Hvala neznanemu paru, ki nama je pomagal na cesti in zdravnikoma!«
Članica podmladka Janševe SDS ganila: »Ne bi mogla biti bolj hvaležna zate Tim in za tale mali čudež!« (VIDEO)
Putina vprašali, kdaj bo nehal ubijati civiliste! Namrščil se je in ... (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.