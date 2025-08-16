Že drugi požar deponije to poletje, 55 gasilcev se je borilo z ognjem

Potem ko so koprski poklicni gasilci ter gasilci PGD Sečovlje in PGD Piran že julija posredovali zaradi požara mešanih odpadkov na deponiji v Dragonji, je tam v četrtek zvečer znova izbruhnil ogenj. Ob 19.30 je protipožarni sistem sprožil alarm v zbirnem centru, ki je v upravljanju občinskega javnega komunalnega podjetja Okolje Piran.

Slednji so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil na ploščadi za zbiranje odpadne embalaže, kjer naj bi zagoreli karton, plastika in druga pretežno odpadna embalaža.

Zaradi možnosti samovžiga bodo stanje na terenu nekaj časa še spremljali.

O morebitnih spremembah bodo prebivalce sproti obveščali.

Straža ostaja

Po besedah vodje intervencije JZ Gasilske brigade Koper Luke France požar sicer ni zajel velikega območja, a je šlo za precejšnjo količino odpadkov, ki so se vneli zaradi samovžiga. Posredovalo je 55 gasilcev iz Gasilske brigade Koper ter gasilskih zvez Piran, Izola in Obalne gasilske zveze Koper, ki so zublje do 21. ure že omejili, vendar je intervencija trajala vso noč.

Na kraju dogodka so bili prisotni tudi predstavniki pooblaščenega mobilnega laboratorija za spremljanje onesnaženosti zraka, Okolja Piran, policije, občinskega redarstva in civilne zaščite. Interventna skupina je poudarila, da bo v naslednjih dveh dneh treba požarišče neprekinjeno nadzorovati, kupe plastike prekopavati in jih sproti zalivati, da bi preprečili ponovni vžig.

Zaprta okna

Vodja intervencije je prebivalce Svetega Petra in Dragonje pozval, naj se zaradi požara na deponiji in močnega dimljenja ne zadržujejo na prostem in naj zaprejo okna stanovanj in hiš. Opozorilom so se pridružili tudi z Občine Piran in Okolja Piran.

»V interesu zaščite zdravja do nadaljnjega prosimo prebivalce širšega območja, zlasti vzdolž doline Dragonje in bližnjih naselij, da zaprejo okna in vrata ter po možnosti ugasnejo mehansko prezračevanje, vključno s klimatskimi napravami v načinu dovoda svežega zraka. Prav tako ne izvajajte dejavnosti na prostem, zlasti intenzivne telesne aktivnosti, in se ne približujte območju deponije ter ne ovirajte intervencijskih poti.« Dodali so, da bodo o morebitnih spremembah prebivalce sproti obveščali.