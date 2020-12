Že četrti poskus uboja v zadnjih dneh, napadel ga je z nožem

Policiste so v nedeljo okoli 16. ure obvestili o kaznivem dejanju poskusa uboja na dvorišču stanovanjske hiše v enem od naselij na območju občine Nova Gorica. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana.Takoj po obvestilu so bili na kraj napoteni policisti in kriminalisti PU Nova Gorica, ki so zavarovali kraj in opravili ogled ter prva nujna preiskovalna opravila.Po zbranih podatkih je na dvorišču 48-letni osumljenec z nevarnim predmetom (preklopni nož) večkrat zamahnil proti drugemu 46-letnemu moškemu (predelu trebuha in prsi). Temu se je uspelo ubraniti napada, pri tem je utrpel lažje telesne poškodbe (manjše ureznine).Zdravniške pomoči oškodovanec ni poiskal.Novogoriški kriminalisti in policisti so 48-letnega osumljenca nedolgo za tem izsledili in mu odvzeli prostost. Po zaključku postopka in na podlagi vseh ugotovljenih dejstev ga bodo ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja.Motiv za kaznivo dejanje še ni znan.