Zdravniško pomoč iskal naknadno: ugotovili so, da je z njim hudo

Policisti PU Celje so pretekli vikend obravnavali dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami, pet z lažjimi telesnimi poškodbami in 13, v katerih je nastala materialna škoda. Enega voznika so pridržali.

Prva nesreča, ki se je končala s hudimi poškodbami, se je zgodila v soboto okoli 20. ure v Mozirju, prijavil pa jo je v nedeljo zdravnik iz SB Celje. V prometni nesreči je bil udeležen 32-letni voznik motornega kolesa, ki je v Mozirju v glavnem krožišču zaradi spolzkega vozišča padel. Zdravniško pomoč je poiskal naknadno, ugotovljeno pa je bilo, da se je huje poškodoval, zato je ostal na zdravljenju v SB Celje.

Drugo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali malo pred 16. uro na Kamni Gori. 39-letni mopedist je pri Žički kartuziji padel po vozišču in se huje poškodoval. Tudi on je ostal na zdravljenju v SB Celje.