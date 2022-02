Zdravniki morajo v zapor

Tudi višji sodniki se strinjajo, da je početje zdravnikov, ki so od dobavitelja zdravstvenih materialov Emporio Medical sprejemali nedovoljena darila oziroma podkupnine, dokazano. Višje sodišče je tako skoraj v celoti potrdilo sodbo okrožnega sodišča prvi skupini obsojenih korupcije v zdravstvu. Pritrdilo je zapornim kaznim za zdravnike ortopede Vaneta Antoliča, Roka Vengusta in Roberta Janeza Cirmana ter nekdanjega komercialista Emporia Medical Darka Žafrana, ne bo pa jim treba plačati denarne kazni. Za zdravnika Sama Karla Fokterja pa je izdalo zavrnilno sodbo, saj je očitano kaznivo dejanje zastaralo.

Odlični kirurgi, a ...

Kot je februarja lani ob razglasitvi prvostopenjske sodbe dejala sodnica Dejana Fekonja, sodišče ne dvomi, da so obtoženi odlični kirurgi. A sodišče se s tem ni ukvarjalo, izpostavila pa je še, da ni šlo za enkratne dogodke, temveč za večletno sprejemanje podkupnin zdravnikov, ki so vplivali na to, katere materiale bodo nabavljali v bolnišnicah. Obramba je takoj po razglasitvi sodbe napovedala pritožbe, a ni bila uspešna.

Vplivali so na to, katere materiale bodo dobavljali. FOTO: Jure Eržen

Po pravnomočni sodbi so na zaporno kazen obsojeni Antolič, in sicer na šest mesecev, Vengust na dve leti in dva meseca ter Cirman na tri leta. Višji sodniki pa so odločili, da trojici ni treba plačati denarnih kazni, ki so jim bile izrečene na prvostopenjskem sodišču. Cirman in Vengust pa bosta morala vrniti protipravno pridobljeno premoženjsko korist, prvi 53.000 evrov, drugi 33.000. Antolič edini podkupnine ni zahteval zase (kar je tudi vplivalo na višino kazni), temveč je med letoma 2009 in 2011 od Emporio Medicala dobil 20.000 evrov donacij na račun zasebnega Društva za razvoj ortopedije Ljubljana. Ker je to nato denar podarilo UKC za obnovo klinike, društvu ni treba vrniti tega denarja. Višje sodišče je potrdilo tudi obsodilno sodbo nekdanjemu komercialistu v Emoporiu Medical Darku Žafranu, ki so ga v zapor poslali za leto in pol.

Prvostopenjsko sodišče je obsodilo tudi nekdanjega vodjo celjske ortopedije Fokterja, ki je bil zaradi prejemanja podkupnine obsojen na deset mesecev zapora in 6000 evrov stranske kazni. Odvetnik Janez Koščak, njegov zagovornik, je že takrat poudaril, da je prepričan, da je pregon tudi za njegovega klienta že zastaral. S tem so se strinjali višji sodniki, zato so zanj izdali zavrnilno sodbo.