Zdravnika otipavanje spravilo ob službo: pacientko objemal, božal in poljubljal

V psihiatrični ambulanti sevniškega zdravstvenega doma so zaposlene tri psihiatrinje, pred nekaj leti pa je tam to nalogo opravljal tudi specialist dr. Dragiša Veljković. Zdaj ga na spletnih straneh tega posavskega hrama zdravja med psihiatri ne najdemo več. Izrekli so mu namreč prepoved opravljanja tega poklica, saj je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Zdaj mu je tudi vrhovno sodišče sporočilo, da pogojna zaporna kazen in prepoved opravljanja poklica dokončno ostajata v veljavi. Nemočna, prestrašena in podrejena Zgodba govori...