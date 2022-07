Slovenka si je želela ljubezni, ostala pa je le brez ogromno denarja

Mariborski policisti so poročali o dveh primerih spletnih prevar. Kljub nenehnim opozorilom se nekateri namreč še vedno ujamejo v pasti goljufov, ki prežijo na drugi strani ekrana. »Obravnavamo primer ljubezenske prevare, pri kateri je starejša občanka, v prepričanju, da si po spletu dopisuje z moškim, zaposlenim kot zdravnik v tujini, ki potrebuje denar za vrnitev domov, večkrat nakazala več deset tisoč evrov,« sporočila Anita Kovačič Čelofiga, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor.

Nikomur prek spleta ne posredujte občutljivih podatkov. FOTO: Depositphotoi

»Spletne uporabnike, predvsem pa uporabnice, opozarjamo, da ne nasedajo tovrstnim spletnim prevaram in dopisovalcem, ki se predstavljajo pod različnimi krinkami in izgovori o tem, zakaj ne morejo do denarja,« je opozorila. Za krinkami, kot so »zdravnik v tujini, vojak na mirovni misiji ali nesrečen vdovec na naftni ploščadi«, namreč stojijo pretkani kriminalci, ki na spletu tako nagovarjajo ženske.

Več mesecev stikov

O tem, kako spretni in vztrajni so goljufi, priča dejstvo, da je za t. i. ljubezenske oziroma romantične goljufije značilno, da želijo storilci z žrtvami navezati čustveno zvezo in so v stiku prek e-sporočil ali telefona tudi po več mesecev. »Tovrstne oblike spletnih goljufij velikokrat niso prijavljene policiji ali so prijavljene več mesecev po transakcijah. Zato opozarjamo, da se oškodovanke na policiste obrnejo čim prej po transakcijah, saj to najbolj vpliva na možnost povrnitve sredstev,« je dodala predstavnica mariborskih policistov.

Težko bodo storilca pripeljali pred roko pravice. FOTO: Špela Ankele

So pa policisti obravnavali tudi spletno goljufijo pri nakupu električnega skuterja. »Občanka se je prek družbenih omrežij dogovarjala za nakup v vrednosti 249 evrov. Posredovala je svojo številko plačilne kartice s PIN-kodo in številko mobilnega telefona,« je vse napačne korake oškodovanke, ki so seveda vodili v razočaranje, opisala Anita Kovačič Čelofiga. Ko je namreč preverila transakcijo prek spletnega bančništva, je ugotovila, da ji je v več zneskih s transakcijskega računa izginilo skoraj 2000 evrov. »Spletne kupce pozivamo, da pred izvedbo spletnih nakupov dobro premislijo o varnosti nakupa, predvsem pa nikomur prek spleta ne pošiljajo občutljivih podatkov: gesla, digitalnega potrdila, drugih podatkov o bančnih računih.«