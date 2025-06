Zdravnik lahko le potrdil smrt nesrečnega 74-letnega kolesarja Jožefa (FOTO)

Nič kaj prijetno se v Pomurju ni začel in končal današnji torek. Že dopoldan se je namreč nedaleč od središča Murske Sobote, ob znamenitem Soboškem jezeru in Expanu, pripetila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 74-letni Jožef Ošlaj iz bližnjega Dokležovja.

Zgodilo se je na Bakovski cesti, v bližini Expana, Soboškega jezera in Tuša. FOTO: Oste Bakal

»Danes, 24. 6. 2025 ob 10.24 smo bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Bakovski ulici v Murski Soboti, v kateri sta bila udeležena voznik tovornega vozila in voznik kolesa. Zdravnik je na kraju lahko le potrdil smrt voznika kolesa. Ogleda nesreče sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča Murska Sobota, in okrožni državni tožilec. Cesta je do zaključka ogleda bila zaprta, obvoz pa je bil urejen. Več informacij vam bomo posredovali po zaključenem ogledu kraja prometne nesreče,« je javnosti sporočil mag. Igor Kavaš, vodja Kabineta direktorja Policijske uprave Murska Sobota.

Nesrečni kolesar Jožef Ošlaj je tako druga smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih prometnicah od začetka letošnjega leta. V enakem obdobju lanskega leta pa so umrli štirje udeleženci tovrstnih nesreč.