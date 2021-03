»Vam povem, da sem brez besed. V šoku. Ni me bilo doma, na srečo, kaj se je zgodilo pri Esihovih, so mi povedali domači, ko sem se vrnila. Najhuje je, da sem v dveh dneh izgubila tri svoje prijatelje,« nam na robu solz pove domačinka iz Šentvida pri Grobelnem. Policijski trak tik ob glavni cesti, ki so jo za kratek čas celo zaprli za promet, še vedno priča o grozljivem dogajanju. In doda, da je še vedno pod vtisom nedeljske tragedije v Zalogu pri Šempetru, saj je bila tudi Damjana Ducman, ki jo je v nedeljo zjutraj z nožem umoril njen lastni sin Gregor, o čemer smo obširno poročali...