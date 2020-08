V ponedeljek ob 9.31 je v Izoli voznik kombiniranega vozila pri vzvratni vožnji spregledal 69-letnega pešca in trčil vanj. Ta je padel in se lažje poškodoval. Voznik kombija ni opazil, da ga je zadel, zato je odpeljal s kraja.



Policisti so ga kasneje izsledili in ugotovili, da je kombi vozil 44-letnik iz Kort, ki pa nima ustreznega vozniškega dovoljenja.



Vozilo so zasegli in podali obdolžilni predlog, poročajo koprski policisti.