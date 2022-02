Pred dobrimi tremi leti, bil je 28. november 2018, se je na lokalni cesti med Škocjanom in Dobruško vasjo zgodila tragična prometna nesreča. Sredi noči, nekaj pred eno, je na cesti zaradi trka avtomobila obležal 58-letni pešec Ivan Hočevar s Stopnega. Na kraju samem je bil mrtev. Voznik, ki ga je zbil, je po nesreči odpeljal, ne da bi kakor koli ukrepal ali vsaj koga obvestil, kaj se je zgodilo. Kmalu po trku je mimo pripeljal voznik, ki je poklical policiste. Ti so ponoči in dopoldne več ur iskali sledi na cesti in ob njej, natančno pregledovali teren, da bi razvozlali nepojasnjeno trčenje, m...