Zbil motorista in pobegnil, policija prosi za pomoč, ste videli nesrečo?

Danes v soboto okoli 11.25 se je na kolesarski stezi, v križišču Nasipne ulice in Titove ceste, v bližini naslova Titova cesta 45 v Mariboru, zgodila prometna nesreča, kjer je neznani voznik, neznanega osebnega vozila, sive barve, neznanega registrskega območja, trčil v mopedista.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče Policijska uprava Maribor poziva neznanega voznika in ostale morebitne priče, ki so videle samo prometno nesrečo in pomagale mopedistu, da se zglasijo na PP Maribor II, Cesta Proletarskih brigad 75, Maribor, ali pokličejo na tel. št. 113.