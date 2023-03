Zbil mladoletnika, cesta zaprta uro in pol

Kranjski policisti so včeraj okoli 17.30 obravnavali prometno nesrečo med voznikom avtomobila in mladoletnim pešcem. Pešec je bil telesno poškodovan.

Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. O okoliščinah prometne nesreče še zbirajo obvestila in vodijo postopek. Cesta je bila zaprta slabo uro in pol.