Zbil ga je na prehodu za pešce, poginil je

V Tržiču je včeraj voznik s sivim osebnim avtomobilom trčil v psa, ki je bil z lastnikom na prehodu za pešce. Pes je poginil. O neznanem vozniku policisti še zbirajo obvestila, poroča PU Kranj.

Dodajmo, da je gorenjski operativno-komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel: pet obvestil o prometnih nesrečah, od tega o eni s telesnimi poškodbami, osem prijav kršitev predpisov o javnem redu in miru na javnem kraju, s področja kriminalitete pa prijavo suma kaznivega dejanja tatvine. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so zasegli eno vozilo. Pridržali so voznika, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti.

Zaradi nadaljevanja s kršitvijo javnega reda in miru je bila pridržana ena oseba. Policisti so v enem postopku osebi zasegli manjšo količino prepovedane droge.