Zažgana Nataša je umrla

Mala Račna. FOTO: Dejan Javornik

, ki je bila 13. avgusta na domačem dvorišču v Mali Račni polita z vnetljivo tekočino in zažgana, je po naših podatkih v bolnišnici izgubila boj za življenje.Na PU Ljubljana so naše informacije potrdili in zapisali: »Potrjujemo, da smo bili obveščeni, da je v kliničnem centru Ljubljana umrla 44-letna žrtev kaznivega dejanja na območju Grosupljega. O vseh novih okoliščinah je bilo obveščeno pristojno tožilstvo. Znani 47-letni osumljenec je še vedno v priporu, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi kaznivega dejanja umora.«Kot smo poročali, je 44-letnico na dvorišču hudo opečeno našel sin, glavni osumljenec storitve kaznivega dejanja pa je njen tri leta starejši partner Martin Po dogodku so na PU Ljubljana dejali, da je 47-letnik osumljen, da je po prepiru z vnetljivo tekočino polil oškodovanko in jo zažgal. Motiv za dejanje je po znanih podatkih maščevanje.