Zavonjali so ga, zato so prišli gasilci in jih poslali na prosto

V ponedeljek ob 11.32 so na Ribniku v Trbovljah stanovalci zaznali vonj po plinu. Gasilci PGD Trbovlje mesto so na kraju z detektorjem locirali izvor plina. Jeklenko, ki je puščala, so odstranili iz objekta in prezračili prostore.

V času intervencije, so bili ostali stanovalci preventivno napoteni na prosto. Na kraju je bila prisotna patrulja PP Trbovlje, poroča uprava za zaščito in reševanje.