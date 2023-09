Dan po hudi tragediji na južni ljubljanski obvoznici, ki je vzela tri življenja, je pred medije stopil policijski inšpektor Sektorja uniformirane policije PU Ljubljana Primož Kadunc in predstavil več informacij o prometni nesreči. Kot smo izvedeli, je policija »z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovila, da je voznik tovornega vozila, 56-letni državljan Slovaške, vozil od predora Golovec proti Barju, kjer je dohitel stoječo kolono vozil in se zaletel v zadnji del avtomobila, ki ga je vozila 55-letna državljanka Slovenije.« Nastajali so dolgi zastoji. FOTO: Črt Piksi Pas proti Pr...