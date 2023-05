Zavilo jih je v črno: slovenska policija poroča o kar dveh mrtvih

»V dveh prometnih nesrečah sta dve osebi izgubili življenje.« Tako poroča policija v kroniki zadnjih 24 ur. Kot smo izvedeli, je do ene nesreče prišlo okoli 21. ure, do druge pa kmalu po polnoči, obe pa sta se zgodili na območju Policijske uprave Celje.

Na portalu uprave za zaščito in reševanje so danes, kmalu po polnoči, zabeležili nesrečo v naselju Štore, v kateri sta trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika ter ga predali reševalcem NMP Celje, nevtralizirali razlite motorne tekočine ter odklopili akumulatorje na vozilih. Voznik osebnega vozila je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Celje, cesta pa je bila za čas intervencije v celoti zaprta, poroča uprava za zaščito in reševanje. V opisu dogajanja ni navedeno, ali je bila nesreča usodna.

Na Policijski upravi Celje že preverjamo dogajanje ...