Zadeva Tekačevo: Vrtnar našel štiri trupla (FOTO)

Kronisti so 5. marca 1997 poročali o grozljivem odkritju v Tekačevem: 20-letni fant, ki je pri Poharčevih obrezoval sadno drevje, je ob devetih zjutraj prišel na delo. Potrkal je pri starejši domačiji na naslovu Tekačevo 9, ker pa iz hiše ni bilo nobenega glasu, je prijel za kljuko in odrinil vhodna vrata.

Na hodniku je na tleh ležalo okrvavljeno žensko truplo. Stekel je do najbližjega soseda in zavpil: »Pokličite zdravnika!« A je sosed k Poharčevim najprej poslal neko žensko. Ta se je vsa zelena v obraz hitro vrnila in rekla, da reševalci ne bodo potrebni, je pa treba poklicati policijo.

Orožje na podstrešju

Kmalu se je razvedelo, da je v vasici pri Rogaški Slatini nekdo minulo noč ali prejšnji popoldan (4. marca) s predelanim samokresom makarov umoril gospodarja in njegovo ženo, 73-letnega Štefana Poharca in 75-letno Franči­ško, ter njuni podnajemnici, 36-letno Heleno Krošlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo. Skupaj z morilcem oziroma morilci naj bi iz hiše izginil zajeten kup denarja, ki ga je Frančiška dobila kot odškodnino, potem ko je v prometni nesreči postala invalidka. Po najdbi kupa orožja na podstrešju hiše pa je bil govor tudi o tem, da je imel tudi Poharc ogromno denarja, saj naj bi služil s tihotapljenjem. O tem, kako bogat je, naj bi se celo širokoustil.

Improvizirana maskirna kapa, ki naj bi pripadala domnevnemu sostorilcu. FOTO: Dejan Javornik

Policisti so na kraju zločina zavarovali le redke sledi, večino pa so nepremišljeno potacali kot kaki »diletanti«, je pozneje na celjski kazenski sodniji bentil eden od zagovornikov Kristijana Kamenika. Temu so namreč nekaj tednov pozneje zaradi štirikratnega umora odvzeli prostost na eni od konjiških bencinskih črpalk, domnevnih sostorilcev pa niso odkrili. Krivde ni nikoli priznal, v zagovor je denimo povedal: »Poudarjam, da tega kaznivega dejanja nisem storil, da nikoli nisem bil v Tekačevem in da pokojnih nisem poznal. S tem dogodkom me povezuje le to, da so moji športni copati podobni tistim, ki so pustili sledi.«

Odtisi športnih copat nike air max na prizorišču zločina v Tekačevem in njihova primerjava s podplati Kameniku zaseženih copat so bili res edini dokaz tožilstva, da je tacal po hiši Poharčevih in ubijal. Da je ujemanje odtisov in čepkov s podplatov zaseženih copat popolno, so sicer trdili naši sodni izvedenci, pozneje pa so tuji te trditve obrnili na glavo.

»Kdaj se bo kalvarija, imenovana Tekačevo, končala, ne more napovedati niti vedeževalka,« so bile pred več kot 20 leti preroške besede celjske odvetnice Marjetice Nosan, ko je že bilo jasno, da so tožilski dokazi proti njenemu klientu precej luknjičavi. V zadevi Slatina, kar je bilo operativno ime za poboje v Tekačevem, je bila ena od številnih odvetnikov, ki so doslej zastopali Kamenika. V času zločina je štel še rosnih 25 let.

Že tretje sojenje

Danes od zločina v Tekačevem mineva četrt stoletja, Kamenik pa še vedno ne ve, ali bo kriv štirikratnega umora ali pa se bo zaradi pomanjkanja dokazov izvlekel kot nedolžen. Da njegova kalvarija traja tako dolgo, pa je zaslužen kar sam. Ko je v zadevi Tekačevo prišel iz pripora, se je namreč kot tihotapec drog začel potikati po tujih zaporih (Srbija, Hrvaška, Italija) in šele marca lani je odslužil osem let zapora, ki so mu jih zaradi 47 kilogramov kokaina prisodili v Milanu. Od leta 1997 pa do danes je bil na prostosti le šest let.

Glede Tekačevega je bil leta 1999 obsojen na tedaj najvišjih možnih 20 let zapora. Sodba je bila razveljavljena, na ponovljenem sojenju je bil oproščen, a tudi ta sodba ni dočakala pravnomočnosti. Leta 2007 bi se moralo začeti še tretje sojenje, ki pa se zaradi Kamenikove nedosegljivosti sploh še ni zares začelo, saj so leta 2015 opravili le predobravnavni narok.

Frančiška je umrla v veži, Viktorija v kuhinji, Helena in Štefan pa v gospodarskem poslopju. FOTO: Arhiv Sn

Medtem pa je leta 2018 iz spisa odletel kronski dokaz tožilstva, njegovi copati, za katere je bila večina v zgodbi postavljenih tujih izvedencev prepričanih, da najverjetneje niso hodili med žrtvami tekačevske morije. Odredba sodišča, s katero so mu leta 1997 zasegli športne copate, je bila namreč po mnenju celjskih višjih sodnikov premalo obrazložena, obdolžencu pa je bila z odredbo sodišča kršena pravica do prostorske zasebnosti stanovanja.

20 let zapora mu preti zaradi morije.

Novo sojenje Kristijanu Kameniku bi se moralo s predobravnavnim narokom začeti 17. januarja letos, ko naj bi celjska okrožna kazenska sodnica Maja Manček Šporin stranke povprašala, katere dokaze naj izvede na glavni obravnavi. Narok pa je odpadel, saj je zagovornica Maksimiljana Kincl Mlakar predlagala izločitev nekaterih dokazov. Sodnica naj bi te dni v zvezi s tem že tudi izdala sklep, a sojenje bo lahko razpisala šele po njegovi pravnomočnosti.

Ko se bo proces končno le začel, bodo oči javnosti uprte v četo tožilcev, ki naj bi jih vodil šef splošno kazenskega oddelka na celjskem tožilstvu Gorazd Kacijančič. Veliko je bilo namreč v zadnjih letih govora o tem, da naj bi naši strokovnjaki s pomočjo moderne tehnologije analizirali maskirno kapo, ki so jo našli na kraju zločina. Sodeč po DNK naj bi pripadala nekemu Hrvatu, staremu okrog 50 let, ki naj bi ga po nekaterih informacijah organi pregona pred obličje pravice poskušali pripeljati kot enega od dveh domnevnih Kamenikovih sostorilcev. Bo torej ta človek, ki naj bi sicer vpletenost v tekačevske umore odločno zanikal, ključ do rešitve primera, ki že četrt stoletja buri duhove?

Truplo vrgel med gajbice z jabolki Preiskovalci kaznivih dejanj so po vstopu v hišo groze posneli trupla, posnetke pa predvajali na sojenju Kameniku. Kamera se je najdlje zadržala na Frančiški, ki je bila umorjena v veži. Poleg strelnih lukenj je imela veliko rano na glavi, ki bi jo lahko dobila tudi, če je med padcem z glavo udarila v radiator. Ravno v veži je bilo največ krvnih sledi. Pri Viktoriji, ki je bila umorjena v kuhinji, je patologa med obdukcijo najbolj presenetila majhna vstopna strelna rana na njenem čelu tik pod lasiščem. Iz tega je sklepal, da je bila najbrž ustreljena tako, da je bila cev pištole pritisnjena ob glavo. Žrtev so našli v kotu kuhinje, stisnjeno na stolu in klopi. Poharc, ki je bil umorjen v kleti gospodarskega poslopja, je imel roke vklenjene na hrbtu z lisicami, ustreljena Helena pa je bila videti, kot da bi jo nekdo odvrgel v klet med gajbice z jabolki.

In medtem ko kazenski pregon proti Kameniku zastara daljnega leta 2047, naj bi iskanje domnevnih sostorilcev že letos.