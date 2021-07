Zavarovalnico ogoljufali za 50 tisočakov, grozi jim osem let zapora

Koprski kriminalisti so sredi julija 2021 na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo za 34- in 40-letnega državljana Slovenije, oba iz okolice Kopra, ter 48-letnega slovenskega državljana iz Strunjana. Ti so v sostorilstvu organizirali in omogočili lažne škodne dogodke ob pomoči še petih osumljenk in štirih osumljencev, fiktivnih lastnikov osebnih avtomobilov, ki so nastopili kot povzročitelji ali udeleženci lažnih prometnih nesreč.



Vsi so utemeljeno osumljeni storitve petih kaznivih dejanj goljufij, za kar je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let. Kriminalisti so začeli preiskovati kazniva dejanja na podlagi prijave oškodovane zavarovalnice, kriminalistično preiskavo pa je usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra.



Pri osumljenih so opravili hišne preiskave in zasegli predmete, listine in elektronske podatke ter ugotovili, da so se osumljeni združili prav zato, da so goljufali in pridobili protipravno premoženjsko korist. S tem, ko so v letih 2019 in 2020 pri zavarovalnici vložili odškodninske zahtevke za lažne škodne dogodke in v teh lažnivo navedli kraj in čas prometne nesreče, so zavarovalnici povzročili veliko premoženjsko škodo ter pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 52.000 evrov.

