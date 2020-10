Zaustavil reševalca na nujni vožnji, vozilo povsem uničeno (FOTO)

V četrtek ob 13.34 so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči II. kategorije na glavni cesti Nova Gorica–Tolmin (občina Kanal ob Soči).



Policisti postaje PP Nova Gorica so ugotovili, da je 33-letni voznik reševalnega vozila na nujni vožnji po glavni cesti proti Plavam v levem nepreglednem ovinku začel prehitevati pred seboj vozečo kolono vozil, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 50-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, državljan Italije.



Italijanski voznik je pričel močno zavirati in je zavil skrajno desno, da je vozilo zaneslo v odbojno zaščitno ograjo, nato pa se je s polpriklopnikom prevrnilo pod cesto, kjer je obstalo na strehi. Med voziloma ni prišlo do kontakta.

V italijanskem vozilu trije sopotniki

Voznika tovornjaka, v katerem so bili še trije sopotniki, so iz vozila izvlekli reševalci in gasilci JZ GRD Nova Gorica. Tovornjakar lažje poškodovan, nastala pa je tudi materialna škoda na tovornem vozilu in na obcestni infrastrukturi. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta nekaj časa popolnoma zaprta, nato pa je promet potekal izmenično. Od poznega popoldneva do poznega večera pa je bila glavna cesta Solkan–Plave spet zaprta zaradi odstranjevanja tovornega vozila z avtodvigalom. Obvoz je bil urejen čez Goriška brda.



Prometni policisti bodo 33-letnemu vozniku reševalnega vozila izdali plačilni nalog (prehitevanje drugega vozila pred ovinkom, kjer ni bilo zadostne vidne razdalje, kršitev določil 7. točke 1. odstavka 52. člena ZPrCP).