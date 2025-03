Zaupala neznancu, mu posredovala podatke in ostala brez denarja

Škofjeloški policisti so v četrtek obravnavali primer goljufije pri prodaji oziroma nakupu artiklov preko spleta. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanka objavila oglas o prodaji tekstilnih artiklov. Za nakup se je zanimal moški, ki ji je predlagal, da bi artikle pri njej prevzela kurirska služba in ji na elektronski naslov poslal obrazec, v katerega je vnesla svoje bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajane artikle,« so prijavo opisali na Policijski upravi Kranj.

Omenjena ženska je nato ugotovila, da je namesto prejetega denarja ostala brez nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

»Policisti svetujemo, da s svojimi osebnimi in bančnimi podatki ravnate odgovorno in jih ne posredujete nikomur, če se predhodno ne prepričate, da je to varno. Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil,« dodajajo na PU Kranj.