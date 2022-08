Zatajila kar 62 migrantov, ki sta jih skrivala v tovornem delu

Policisti postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v sredo v dopoldanskem času na avtocestnem počivališču v Turnišču med nadzorom prometa ustavili tovorno vozilo s priklopnikom romunskih registrskih oznak, ki je v Slovenijo pripeljalo iz smeri Madžarske.

Po preverjanju dokumentov obeh voznikov so se policisti odločili tudi za pregled tovornega dela vozila in odkrili 62 tujcev (42 državljanov Bangladeša, 10 državljanov Sirije, devet državljanov Indije in državljana Pakistana).

Državljana Romunije, 36- in 49-letni voznik sta tujce nezakonito prevažala, zato so jima odvzeli prostost in bosta s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedena k preiskovalnemu sodniku, so zapisali v poročilu PU Murska Sobota.

Tujci so med postopkom obravnave zaprosili za mednarodno zaščito.