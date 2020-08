Zastrupila naj bi ga z joto, on pa ju je zaštihal

Bilo je v prvih dneh aprila 2020. Na Slovenskem je vladal slogan Ostani doma, meje med občinami so bile zaprte, del življa pa se je koronavirusa bal tako zelo, da je še doma nosil maske in vzdrževal medsebojno razdaljo. Toda v Dol pri Ljubljani se je v petek, 3. aprila, z avtom pripeljal 27-letni Urban Rupnik iz Logatca. »To je nekdanji hčerin fant, popolnoma nenapovedan je prišel,« se spominja Andrej B., ki v Dolu živi s Katjo K. Zmeden in s čudnimi mislimiČeprav naj bi živela v izolaciji, sta ga sprejela pod streho in ga tri dni gostila, Katja mu je denimo že prvi dan postregla z joto. »Zdel se mi je zmeden, kazal je znake ...