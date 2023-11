Đemajli Mandjuka iz zadeve Balkanski bojevnik, ki velja za eno najdaljših sodnih sag pri nas, je pred dnevi dobil slabo novico, ki je ob zavedanju, da ta odmevni kazenski primer zastara 26. novembra letos, zelo hitro zbledela. Od tistega dneva naprej mu ne morejo več soditi. Bo pa, če se bo za to odločil, lahko državi vrnil udarec in jo tožil zaradi neupravičenega kazenskega postopka in časa, ki ga je preživel v zaporu. Na drugem sojenju je bil namreč obsojen na triletno ždenje za rešetkami, kar je že odslužil. Dragan Tošić je januarja letos krivdo priznal. Ljubljanske višje sodnice Tatjana ...