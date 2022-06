Zaspal v ukradenem vozilu

V soboto okoli 20. ure je v trgovini v nakupovalnem centru na Viču v Ljubljani moški v nakupovalni voziček naložil več artiklov, nato pa sprožil požarni alarm. Tako je nameraval neopazno zapustiti trgovino in ukrasti artikle v vrednosti okoli 4000 evrov. A je njegovo dejanje opazil varnostnik, dohitel ga je na parkirišču in ga zadržal do prihoda policije. Osumljencu, ki je bil za podobna kazniva dejanja že obravnavan, so policisti odredili pridržanje in ga bodo skupaj s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine in poškodovanja tuje stvari pripeljali pred preiskovalnega sodnika.

Dan prej, bilo je okoli štirih zjutraj, so policisti v Trbovljah odkrili spečega moškega v avtu. V postopku so ugotovili, da je pred tem poskušal vlomiti v objekt v Trbovljah, a mu to ni uspelo. Nato je vlomil v sosednji objekt in iz njega odnesel alkoholno pijačo in avtomobilske ključe dostavnega vozila, parkiranega pred objektom. S tem se je nato odpeljal par ulic stran in v vozilu zaspal. »Odrejeno mu je bilo pridržanje, skupaj s kazensko ovadbo za sum storitve kaznivega dejanja velike tatvine je bil priveden k preiskovalnemu sodniku, ta pa mu je odredil pripor,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.